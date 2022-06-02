Семин: «Аргентина претендент на победу на чемпионате мира»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением об игре сборной Аргентины против команды Италии в «Финалиссиме».

«Это был очень серьезный матч, мне очень понравилась игра команды Аргентины, на мой взгляд, она будет претендентом на победу на чемпионате мира», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Аргентины обыграла Италию в «Финалиссиме» — 3:0. Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли».

Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.