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Сегодня, 11:14

Семин: «Аргентина претендент на победу на чемпионате мира»

Семин считает сборную Аргентины претендентом на победу на чемпионате мира-2022
Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своим мнением об игре сборной Аргентины против команды Италии в «Финалиссиме».

«Это был очень серьезный матч, мне очень понравилась игра команды Аргентины, на мой взгляд, она будет претендентом на победу на чемпионате мира», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Аргентины обыграла Италию в «Финалиссиме» — 3:0. Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли».

Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
Юрий Семин
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