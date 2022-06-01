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Сегодня, 23:45

Украина победила Шотландию и сыграет с Уэльсом за право попасть на ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
1 июня. Глазго. «Хэмпден Парк». Шотландия — Украина.
Фото Reuters

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 — 3:1.

В составе украинцев отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик, единственный гол шотландцев забил Каллум Макгрегор.

Сборная Украины вышла в финал стыкового турнира, в котором встретится с командой Уэльса.

Матч Уэльс — Украина состоится в воскресенье, 5 июня. Победитель попадет в финальную стадию ЧМ-2022 и сыграет в группе B с Англией, США и Ираном.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
01 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
1:3
Украина
Голы
Ярмоленко, 33 (0:1), Яремчук, 49 (0:2), Макгрегор, 79 (1:2), Довбик, 90 (1:3)
Шотландия
Гордон Робертсон Хэнли Купер (Хендри, 68) Хики Мактоминай Макгинн Макгрегор Гилмор (Армстронг, 69) Дайкс (Кристи, 46) Адамс
Украина
Бущан Забарный Миколенко Зинченко Караваев Матвиенко Степаненко (Сидорчук, 90) Малиновский (Шапаренко, 72) Цыганков (Мудрик, 72) Ярмоленко (Довбик, 78) Яремчук (Зубков, 78)
Предупреждения
Дайкс 45’, Макгинн 59’  -  Яремчук 5’, Малиновский 11’, Шапаренко 84’
Судьи
Маккели (Голландия)

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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Шотландия — Украина: стартовые составы команд на стыковой матч ЧМ-2022
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