Модрич стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Хорватии
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич установил рекорд по количеству матчей за команду. Он вышел в стартовом составе на игру отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра. Для него это 135-й матч за сборную.
Футболист превзошел результат Дарио Срны. Бывший защитник «Шахтера» провел за сборную 134 игры. 35-летний Модрич выступает за Хорватию с 2006 года. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира-2018.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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