Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Модрич стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Хорватии

21:07
Лука Модрич. Фото Twitter
Лука Модрич. Фото Twitter
Теги:

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич установил рекорд по количеству матчей за команду. Он вышел в стартовом составе на игру отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра. Для него это 135-й матч за сборную.

Футболист превзошел результат Дарио Срны. Бывший защитник «Шахтера» провел за сборную 134 игры. 35-летний Модрич выступает за Хорватию с 2006 года. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...