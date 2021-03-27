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Малафеев уверен, что вся борьба у сборной России в отборе ЧМ-2022 еще впереди

21:15
Вячеслав Малафеев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вячеслав Малафеев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Экс-футболист сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Соперники, которые были обыграны, по зубам сборной России. Говорить о каком-то подьеме, обыграв сборную Мальты, которая занимает 170-е место в рейтинге УЕФА, как-то странно. Матчи с такими командами должны выигрываться невзирая ни на что. Словения — интересная команда, и в целом она имела все шансы свести матч вничью. Задел сделали неплохой, но, безусловно, вся борьба впереди», — сказал Малафеев «СЭ».

Ранее, 24 марта, Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1. Россияне с 6 очками занимают первое место в своей группе.

(Константин Колмаков)

Россия — Словения

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