Малафеев уверен, что вся борьба у сборной России в отборе ЧМ-2022 еще впереди
Экс-футболист сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Соперники, которые были обыграны, по зубам сборной России. Говорить о каком-то подьеме, обыграв сборную Мальты, которая занимает 170-е место в рейтинге УЕФА, как-то странно. Матчи с такими командами должны выигрываться невзирая ни на что. Словения — интересная команда, и в целом она имела все шансы свести матч вничью. Задел сделали неплохой, но, безусловно, вся борьба впереди», — сказал Малафеев «СЭ».
Ранее, 24 марта, Россия обыграла сборную Мальты со счетом 3:1. Россияне с 6 очками занимают первое место в своей группе.
(Константин Колмаков)
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