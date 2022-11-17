Мартинес прокомментировал состояние Лукаку перед стартом чемпионата мира-2022

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес высказался о состоянии нападающего Ромелу Лукаку. Игрок поехал на чемпионат мира-2022 с повреждением.

«Проблема Лукаку заключалась не в смене клуба, а в том, что он получил первую серьезную травму в карьере, ранее у него не было проблем с мышцами. Мы знаем, что Ромелу очень силен физически, и это было трудное время для него — его тело могло отреагировать по-разному. Мы с медицинским персоналом «Интера» отлично поработали и надеемся, что он успеет набрать оптимальную форму», — цитирует специалиста AS.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец сыграл 5 матчей за «Интер» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бельгии сыграет в группе с Канадой, Марокко и Хорватией. В своем первом матче турнира бельгийцы сыграют с канадцами 23 ноября (22.00 мск).