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Сборная России проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии в Казани

14:11
«Ак Барс Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ»
«Ак Барс Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сборная России проведет матч против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани, сообщает официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится 8 октября на «Ак Барс Арене», начало — в 21.45.

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками, Словакия идет на третьей строчке с 5 очками. В первом круге россияне уступили словакам со счетом 1:2.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030915--russia-vs-slovakia/

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Иван Торопцев все материалы автора

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