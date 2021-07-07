Сборная России проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии в Казани

Сборная России проведет матч против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани, сообщает официальный сайт УЕФА.

Встреча состоится 8 октября на «Ак Барс Арене», начало — в 21.45.

Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками, Словакия идет на третьей строчке с 5 очками. В первом круге россияне уступили словакам со счетом 1:2.