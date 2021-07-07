Сборная России проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии в Казани
14:11
Сборная России проведет матч против Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в Казани, сообщает официальный сайт УЕФА.
Встреча состоится 8 октября на «Ак Барс Арене», начало — в 21.45.
Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 6 очками, Словакия идет на третьей строчке с 5 очками. В первом круге россияне уступили словакам со счетом 1:2.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030915--russia-vs-slovakia/
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