Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Луис Энрике о выходе сборной Испании на ЧМ-2022: «С моей спины сняли 100-килограммовый груз»

05:39
Теги:

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Швеции (1:0).

«Мы долго терпели. Иначе и быть не могло, потому что это команда, которую следует опасаться. Они хорошо защищаются, закрывают пространства. В конце концов, я думаю, мы получили справедливую награду, которую заслужили. Я очень горжусь игроками, всеми игроками, которые принимали участие в отборочном этапе, а не только теми, кто играл сегодня. Мы замкнули цикл, пройдя через множество трудностей. В последних играх я испытал гораздо больше давления, чем на Евро или Лиге наций. С моей спины сняли 100-килограммовый груз», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Испанцы набрали 19 очков, выиграли группу В и вышли на чемпионат мира-2022. У Швеции 15 очков и второе место. Шведы поборются за выход на ЧМ в стыковых матчах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Россия забыла, что для попадания на ЧМ-2022 против Хорватии нужно играть в футбол
Чувство юмора советских военных удивило американских летчиков
0