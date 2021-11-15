Луис Энрике о выходе сборной Испании на ЧМ-2022: «С моей спины сняли 100-килограммовый груз»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Швеции (1:0).

«Мы долго терпели. Иначе и быть не могло, потому что это команда, которую следует опасаться. Они хорошо защищаются, закрывают пространства. В конце концов, я думаю, мы получили справедливую награду, которую заслужили. Я очень горжусь игроками, всеми игроками, которые принимали участие в отборочном этапе, а не только теми, кто играл сегодня. Мы замкнули цикл, пройдя через множество трудностей. В последних играх я испытал гораздо больше давления, чем на Евро или Лиге наций. С моей спины сняли 100-килограммовый груз», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Испанцы набрали 19 очков, выиграли группу В и вышли на чемпионат мира-2022. У Швеции 15 очков и второе место. Шведы поборются за выход на ЧМ в стыковых матчах.