Ливакович повторил рекорд по отбитым ударам в сериях пенальти на одном чемпионате мира

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович повторил рекорд по числу отбитых ударов в сериях пенальти на одном чемпионате мира.

После игры 1/4 финала ЧМ-2022 против Бразилии (1:1, 4:2 — по пенальти) у Ливаковича 4 отраженных 11-метровых на турнире.

Лишь двоим вратарям до него удавалось отбить столько же ударов в сериях пенальти за один чемпионат мира — соотечественнику Ливаковича Даниэлю Субашичу на ЧМ-2018 в России и аргентинцу Серхио Гойкоэчии на ЧМ-1990.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против победителя матча Нидерланды — Аргентина.