Ибрагимович: «Сказал партнерам по сборной, что свои голы я уже забил»

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович после матча 2-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 с Косово (3:0) рассказал, что единственной целью для него в национальной команде является помощь партнерам.

«Сказал партнерам, что свои голы я уже забил. Помогаю своим товарищам по команде, чтобы они могли приблизиться к моему рекорду. Чем больше времени проходит, тем больше я узнаю игроков сборной на поле и за его пределами. Матч с Косово для нас хорошо сложился и не только из-за меня», — цитирует Ибрагимовича Mundo Deportivo.

39-летний швед выступал за сборную с 2001 по 2016 год. В марте 2021 года он вернулся в национальную команду.