Кучаев считает, что в матчах РПЛ нужно увеличить количество добавленного времени

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о том, что арбитры добавляют значительное количество минут к основному времени матчей на чемпионате мира-2022.

«Наверное, не зря матч длится 90 минут. Иногда бывает такое, что в РПЛ добавляют мало времени. Я бы хотел, чтобы в РПЛ судьи добавляли объективное время. Сколько было задержек, столько и должны добавлять.

В РПЛ бывает такое, что задержек больше, чем добавленных минут. На чемпионате мира в одном из матчей сыграли 14 минут. У нас столько время не тянут, но хотелось бы получать больше, чем две минуты к тайму", — цитирует Кучаева Metaratings.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.