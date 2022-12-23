Кристоф Дюгарри остался недоволен финальной игрой Франции против Аргентины

Бывший нападающий «Милана» и «Барселоны» Кристоф Дюгарри прокомментировал выступление сборной Франции в финале ЧМ-2022.

«80 минут блэкаута. Ничего не получалось. Катастрофа в работе с мячом, катастрофа в единоборствах. Гризманн и Дембеле смотрелись беспомощно, Жиру провалился, оставаясь без мячей. Немыслимо», — цитирует Дюгарри pianetamilan.it.

Франция проигрывала Аргентине 0:2 до 80-й минуты в финале ЧМ-2022, однако после забила три мяча. В серии пенальти французы проиграли со счетом 2:4.