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Сегодня, 08:49

Кристоф Дюгарри остался недоволен финальной игрой Франции против Аргентины

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Милана» и «Барселоны» Кристоф Дюгарри прокомментировал выступление сборной Франции в финале ЧМ-2022.

«80 минут блэкаута. Ничего не получалось. Катастрофа в работе с мячом, катастрофа в единоборствах. Гризманн и Дембеле смотрелись беспомощно, Жиру провалился, оставаясь без мячей. Немыслимо», — цитирует Дюгарри pianetamilan.it.

Франция проигрывала Аргентине 0:2 до 80-й минуты в финале ЧМ-2022, однако после забила три мяча. В серии пенальти французы проиграли со счетом 2:4.

Оливье Жиру
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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