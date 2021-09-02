Корея сыграла вничью с Ираком в первом туре азиатского отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная Кореи сыграла вничью с Ираком в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.
Корея и Ирак выступают в группе А со сборными ОАЭ, Ирана, Сирии и Ливии. Команды, занявшие первые два места в группе, получат прямые путевки на ЧМ-2022, сборная, занявшая третье место, получит право участвовать в стыковых матчах. Встреча команд Кореи и Ирака стала первой в группе А.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа A
Корея — Ирак — 0:0
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