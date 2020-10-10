Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Колумбия разгромила Венесуэлу благодаря трем голам одноклубников Миранчука

04:31

Сборная Колумбии крупно переиграла Венесуэлу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (3:0). Счет открыл Дуван Сапата, а затем дубль оформил Люис Муриэль.

Примечательно, что оба голеадора выступают за «Аталанту», в которую несколько недель назад перешел из «Локомотива» полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир