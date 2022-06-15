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Сегодня, 12:56

Кейлор Навас поделился эмоциями от выхода сборной Коста-Рики на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Голкипер «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас отреагировал на выход национальной команды на чемпионат мира в Катаре.

«Всегда нужно жить моментом. Я прожил массу невероятных моментов, но выход в финал ЧМ-2022 — нечто прекрасное. Мы никогда не переставали верить в себя, несмотря на то что в некоторых матчах были на волоске. Мы должны пользоваться шансом. Посмотрим, что произойдет. Мы знали, на что шли», — цитирует Наваса L'Equipe.

В матче межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Коста-Рики обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0.

Кейлор Навас
Сборная Коста-Рики по футболу
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