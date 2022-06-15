Эмилиано Мартинес хочет стать лучшим вратарем ЧМ-2022

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что хочет стать лучшим голкипером чемпионата мира-2022.

«Если я хочу выигрывать со сборной, должен ставить перед собой самые высокие цели. Я даже не хожу пить кофе с друзьями. Я одержим своей работой. Хочу стать лучшим вратарем чемпионата мира», — цитирует Doble Amarilla Мартинеса.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в группе C с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.