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Сегодня, 05:13

Эмилиано Мартинес хочет стать лучшим вратарем ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признался, что хочет стать лучшим голкипером чемпионата мира-2022.

«Если я хочу выигрывать со сборной, должен ставить перед собой самые высокие цели. Я даже не хожу пить кофе с друзьями. Я одержим своей работой. Хочу стать лучшим вратарем чемпионата мира», — цитирует Doble Amarilla Мартинеса.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в группе C с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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