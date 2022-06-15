ФИФА представила официальный постер чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре

Сегодня, 15 июня, во время мероприятия в аэропорту Хамад был представлен официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), работы принадлежат катарской художнице Бутейне Аль Муфтах.

На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемый в воздух, что символизирует праздник как футбольных болельщиков Катара, так и всего арабского мира.

Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.