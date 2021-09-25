Кьеллини может сыграть на ЧМ-2022
Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мнением о возможном участии в чемпионате мира-2022.
«Цифры говорят о том, что я в порядке. Если у меня все получится, и мне повезет, я с таким же успехом могу сыграть на ЧМ-2022. Но нам нужно думать о настоящем, и не слишком много о будущем», — приводит слова Кьеллини Italian Tech Week.
37-летний защитник в составе сборной Италии стал чемпионом Европы-2020.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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