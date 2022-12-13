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13 декабря, 16:41

Кечинов: «Если в финале ЧМ-2022 будут Марокко и Хорватия, я не удивлюсь»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча сборной Аргентины против Хорватии в 1/2 финала ЧМ-2022.

«Чего жду от матча? Как обычно, ничего нового: жду зрелищной игры, где будут забиты красивые мячи. Что касается фаворита, мы видим, что на этом чемпионате мира фаворитов нет. Кто бы мог подумать, что хорваты пройдут бразильцев, что Марокко пройдет Испанию и Португалию? Здесь может произойти все, что угодно. Не могу сказать, что хорваты играют ярко и атакующе — действуют строго, дисциплинированно и потихоньку идут к своим целям. На бумаге Аргентина — фаворит, но что будет на поле, совершенно непредсказуемо. Если в финал пройдут Хорватия и Марокко, я не удивлюсь», — приводит слова Кечинова «Газета.Ru».

Сборная Аргентины сыграет в 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск. 14 декабря состоится второй полуфинал мирового первенства, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/13/19260643.shtml

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 2
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Валерий Кечинов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
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