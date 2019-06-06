Катар рассчитывает на помощь России при проведении ЧМ-2022

Чрезвычайный и полномочный посол Катара в РФ Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя выразил надежду, что Россия окажет содействие в проведении чемпионата мира-2022.

- Чемпионат мира в России был лучшим за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу, - сказал Аль-Аттыйя в интервью НТВ. - Да, я был, от нашей страны приезжала очень большая делегация. И у нас была команда, которая работала вместе с российской стороной на стадионах, чтобы ознакомиться с опытом проведения.

Наше сотрудничество продолжается, в частности, в сфере безопасности. И один из стадионов в Катаре строит компания-подрядчик из России. И наше сотрудничество будет нарастать по мере приближения даты проведения чемпионата. Мы надеемся, что российские официальные структуры и компании поддержат нас и помогут нам в проведении чемпионата мира по футболу.