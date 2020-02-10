Катар надеется на участие России в ЧМ-2022

Катар надеется, что сборная России сможет принять участие в чемпионате мира по футболу в 2022 году. Также отмечается, что российских болельщиков будут готовы принять в стране при любом раскладе. Об этом в преддверии Национального дня спорта в эмирате глава комитета по подготовке ЧМ-2022 Хасан ат-Тавади.

— Мы надеемся, что Россия будет иметь возможность присоединиться и принять участие в чемпионате, надеемся, что у России получится быть здесь в 2022 году, в любом случае, наши объятия широко распахнуты для российских болельщиков, чтобы встретить их с таким же гостеприимством, с каким они встречали нас в 2018 году, — приводит «РИА Новости» слова Хасан ат-Тавади.