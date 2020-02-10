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Катар надеется на участие России в ЧМ-2022

20:23
Сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Катар надеется, что сборная России сможет принять участие в чемпионате мира по футболу в 2022 году. Также отмечается, что российских болельщиков будут готовы принять в стране при любом раскладе. Об этом в преддверии Национального дня спорта в эмирате глава комитета по подготовке ЧМ-2022 Хасан ат-Тавади.

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— Мы надеемся, что Россия будет иметь возможность присоединиться и принять участие в чемпионате, надеемся, что у России получится быть здесь в 2022 году, в любом случае, наши объятия широко распахнуты для российских болельщиков, чтобы встретить их с таким же гостеприимством, с каким они встречали нас в 2018 году, — приводит «РИА Новости» слова Хасан ат-Тавади.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200210/1564519977.html

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