Карасев обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Македония
11:47
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит отборочного турнира чемпионата мира-2022 Германия - Македония, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощниками Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый судья — Владимир Москалев.
Матч состоится 31 марта, начало — в 21.45 (мск).
Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Македония (3) — на третьем месте.
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