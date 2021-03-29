Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит отборочного турнира чемпионата мира-2022 Германия - Македония, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощниками Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый судья — Владимир Москалев.

Матч состоится 31 марта, начало — в 21.45 (мск).

Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Македония (3) — на третьем месте.