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Карасев обслужит матч отбора ЧМ-2022 Германия — Македония

11:47
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит отборочного турнира чемпионата мира-2022 Германия - Македония, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощниками Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый судья — Владимир Москалев.

Матч состоится 31 марта, начало — в 21.45 (мск).

Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Македония (3) — на третьем месте.

Германия — Македония

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