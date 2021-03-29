Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Финляндией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Обидно, потеряли два очка с командой, которая сегодня ничего не создала. Они оборонялись всю игру и такие моменты в футболе нужно выжимать. Ну ничего страшного, двигаемся дальше, у нас еще одна игра скоро.

Нужно чуть успокоиться, поддержать всех ребят, чтобы мысленно отбросить эти моменты. Посмотрим эту игру... Хотя что ее смотреть, могли забивать в первом тайме, а после второго гола могли бы закрыть игру. Но обидно. Все ребята старались, пытались контролировать мяч. Несмотря на тяжелое поле старались играть в комбинационный футбол, создавать моменты. Финны играли низким блоком, но все равно нужно взять все лучшее из это игры и убирать ошибки.

Это только вторая игра, впереди много матчей и еще все может измениться. Не нужно зацикливаться, нужно смотреть вперед и готовиться. С Францией мы показали неплохую игру по содержанию, они не создали много моментов. И сегодня мы практически ничего не дали сопернику. Поэтому в обороне нужна надежность, а в атаке — хладнокровие, должны забивать больше", — цитирует Малиновского Footboom.

В двух матчах отбора Украина набрала 2 очка, сыграв обе игры вничью. 31 марта подопечные Андрея Шевченко встретятся с Казахстаном.