Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Кипром

Сборная России показала, что осталось за кадром победного матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«Капитанство Головина, град голов, эмоции Карпина, радость в раздевалке и песня Смолова — атмосферное видео с матча Россия — Кипр», — говорится в Twitter команды.

Капитанство Головина, град голов, эмоции Карпина, радость в раздевалке и песня Смолова — атмосферное видео с матча #РоссияКипр уже на YouTube!https://t.co/2QHGiE8p2K pic.twitter.com/28PlG8FNEv — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 20 очков и второе место.

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. 14 ноября Россия сыграет с Хорватией.