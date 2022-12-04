Месси: «Сделали еще один маленький шаг к трофею»
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Австралии (2:1).
«Считаю, что мы полностью контролировали ход матча и владели инициативой. Да, пропустили в концовке, но серьезно это ничего не изменило.
Стоит отметить, что игра отняла много сил. Очень рад этой победе — мы сделали еще один маленький шаг к трофею», — приводит слова Месси Clarin.
35-летний аргентинец, который открыл счет в этой игре, был признан лучшим игроком матча.
Для него этот матч также стал 1000-м в профессиональной карьере.
В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.
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