Месси: «Сделали еще один маленький шаг к трофею»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Австралии (2:1).

«Считаю, что мы полностью контролировали ход матча и владели инициативой. Да, пропустили в концовке, но серьезно это ничего не изменило.

Стоит отметить, что игра отняла много сил. Очень рад этой победе — мы сделали еще один маленький шаг к трофею», — приводит слова Месси Clarin.

35-летний аргентинец, который открыл счет в этой игре, был признан лучшим игроком матча.

Для него этот матч также стал 1000-м в профессиональной карьере.

В 1/4 финала сборная Аргентины 9 декабря встретится с командой Нидерландов.