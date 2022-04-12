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Сегодня, 09:30

РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений

РФС подаст еще по иску к ФИФА и УЕФА в CAS по поводу компенсаций спонсорских соглашений
Читать «СЭ» в
РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений.
Фото Global Look Press

РФС планирует подать еще по одному иску в CAS в адрес ФИФА и УЕФА соответственно. Речь идет о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений.

«Также это касается приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключенными ранее контрактами», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого национальная команда не смогла провести стыковой матч с Польшей и пропустит чемпионат мира в Катаре.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4662945-stali-izvestny-podrobnosti-novogo-iska-rfs-k-uefa-i-fifa.html
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