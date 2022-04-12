РФС попросит CAS взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за остановки спонсорских соглашений.

РФС подаст еще по иску к ФИФА и УЕФА в CAS по поводу компенсаций спонсорских соглашений

РФС планирует подать еще по одному иску в CAS в адрес ФИФА и УЕФА соответственно. Речь идет о компенсации денежных издержек из-за остановки спонсорских соглашений.

«Также это касается приостановки выплат на детско-юношеские программы, которые были запущены по инициативе ФИФА и УЕФА и регламентированы заключенными ранее контрактами», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Из-за этого национальная команда не смогла провести стыковой матч с Польшей и пропустит чемпионат мира в Катаре.