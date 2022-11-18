Экс-игрок «Ростова» Бракамонте оценил шансы сборной Аргентины на ЧМ-2022

Экс-игрок «Ростова», «Терека» и «Москвы» Эктор Бракамонте рассказал, чего ждет от предстоящего чемпионата мира в Катаре. Он оценил шансы сборной Аргентины на турнире.

— Для нашей сборной это очень важный ЧМ. Большие надежды. Но очень дорого лететь в Катар. В Аргентине в этом месяце все на стопе. Все будут смотреть турнир. Это большой ивент. Мы выиграли Копа Америка, выиграли суперфинал. Сейчас надо выиграть чемпионат мира.

— Кто будет бороться за звание лучшего игрока турнира?

— Месси, Вальверде и Модрич, — сказал Бракамонте Eurostavka.ru.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.