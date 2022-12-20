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Сегодня, 19:34

Бекхэм восхищается игроками сборной Англии Букайо Сака и Джудом Беллингемом

Алина Савинова
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Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о нынешних игроках сборной Англии.

«Вы смотрите на качества, которыми обладает Букайо Сака, а также Джуд Беллингем и другие игроки, которые есть в нашей стране, и это радует. Такие турниры, как чемпионат мира, независимо от того, выигрываете вы их или выбываете досрочно, всегда являются опытом, который вы можете перенести на следующую игру или следующий турнир», — сказал Бекхэм.

Сборная Англии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от команды Франции (1:2).

Источник: https://www.justarsenal.com/david-beckham-praises-arsenal-man-for-his-world-cup-performance/326306
Дэвид Бекхэм
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Букайо Сака
Джуд Беллингем
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