Итальянец Лападула вызван в сборную Перу
Форвард «Беневенто» Джанлука Лападула получил вызов в сборную Перу, сообщается в официальном Twitter национальной команды.
30-летний итальянец имеет двойное гражданство. При этом форвард не выступал за юношеские и молодежные сборные обеих стран. Лападула впервые вызван в сборную Перу, которая проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Чили и Аргентины.
В текущем сезоне Лападула провел 5 матче в чемпионате Италии, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.