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Итальянец Лападула вызван в сборную Перу

21:02
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Форвард «Беневенто» Джанлука Лападула получил вызов в сборную Перу, сообщается в официальном Twitter национальной команды.

30-летний итальянец имеет двойное гражданство. При этом форвард не выступал за юношеские и молодежные сборные обеих стран. Лападула впервые вызван в сборную Перу, которая проведет матчи квалификации ЧМ-2022 против Чили и Аргентины.

В текущем сезоне Лападула провел 5 матче в чемпионате Италии, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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