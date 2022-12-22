Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:52

Кухарчук: «Сборная России на ЧМ играли бы не так, как в товарняках»

Кухарчук поделился мнением о возможном выступлении сборной России на ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о возможном выступлении сборной России, если бы она выступала на чемпионат мира в Катаре.

«Много ли матчей посмотрел? Сложно сказать, я их не считал. Обычно, когда групповой этап, игры крутятся одна за одной. Я включаю ТВ и смотрю их. Не всегда полностью, но все же. Больше половины матчей точно посмотрел. Много ли времени потратил? Чемпионат мира проходит один раз в четыре года. Думаю, я не один такой из мужского населения. Этот ЧМ мне очень понравился. Было много непредсказуемых игр. Удивляли и японцы, и Марокко. Эта сборная вообще порадовала. Я сравнивал сборную Марокко с чемпионским «Рубином» и немного расстроился, когда они заняли четвертое место. Осадок присутствовал. Хотел, чтобы они были в тройке. Может быть даже в двойке, хотя это из разряда фантастики. Все отдавали предпочтение французам», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Он также предположил, как бы выступила сборная России, если бы принимала участие на ЧМ-2022.

«Товарищеские матчи, которые проводила сборная, — это совсем другое психологическое состояние футболистов. А психология — это главная составляющая для спортсмена. Как бы физически ты ни был готов, если психологически чувствуешь себя тяжело, не сможешь проявить должным образом. Если взять уровень сорной в прошлогоднем матче с Хорватией? Тот матч тоже не надо брать в расчет. Там команда отталкивалась от счета. Если бы сборная вышла на чемпионат мира, игра была бы поставлена по-другому. Например, в целом отборочном этапе сборная всех под каток укладывала. Утрирую, конечно, но все же», — добавил Кухарчук.

Сборная России не участвовала в турнире из-за отсранения от международных соревнований. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kuharchuk-rossiya-v-otbore-vseh-ukaty-vala-na-chm-igrali-by-ne-tak-kak-v-tovarnyakah/
Илья Кухарчук
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
1
Читайте также
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выбери лучшего игрока чемпионата мира-2022!

Каррагер рассказал о том, что его восхищает в Роналду
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости