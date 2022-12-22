Кухарчук: «Сборная России на ЧМ играли бы не так, как в товарняках»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о возможном выступлении сборной России, если бы она выступала на чемпионат мира в Катаре.

«Много ли матчей посмотрел? Сложно сказать, я их не считал. Обычно, когда групповой этап, игры крутятся одна за одной. Я включаю ТВ и смотрю их. Не всегда полностью, но все же. Больше половины матчей точно посмотрел. Много ли времени потратил? Чемпионат мира проходит один раз в четыре года. Думаю, я не один такой из мужского населения. Этот ЧМ мне очень понравился. Было много непредсказуемых игр. Удивляли и японцы, и Марокко. Эта сборная вообще порадовала. Я сравнивал сборную Марокко с чемпионским «Рубином» и немного расстроился, когда они заняли четвертое место. Осадок присутствовал. Хотел, чтобы они были в тройке. Может быть даже в двойке, хотя это из разряда фантастики. Все отдавали предпочтение французам», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Он также предположил, как бы выступила сборная России, если бы принимала участие на ЧМ-2022.

«Товарищеские матчи, которые проводила сборная, — это совсем другое психологическое состояние футболистов. А психология — это главная составляющая для спортсмена. Как бы физически ты ни был готов, если психологически чувствуешь себя тяжело, не сможешь проявить должным образом. Если взять уровень сорной в прошлогоднем матче с Хорватией? Тот матч тоже не надо брать в расчет. Там команда отталкивалась от счета. Если бы сборная вышла на чемпионат мира, игра была бы поставлена по-другому. Например, в целом отборочном этапе сборная всех под каток укладывала. Утрирую, конечно, но все же», — добавил Кухарчук.

Сборная России не участвовала в турнире из-за отсранения от международных соревнований. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2).