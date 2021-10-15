Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении в сборную России
Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему принял решение завершить карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года.
«Пора уже прекращать эти волны, — приводит Sport24 слова Акинфеева. — Есть ребята — Сафонов, Максименко — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в национальной команде и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа — я все понимаю. Помнят и ценят — это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история с национальной командой закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему».
Вратарь рассказал, была ли у него после чемпионата мира мысль вернуться в национальную команду.
«Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за национальную команду два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в сборной 15 лет. Провел 111 игр», — сказал Акинфеев.
Футболист подчеркнул, что когда тебя вызывают в национальную команду, сезон идет почти без выходных.
«Все время сборы, тренировки, матчи. Нет времени на передышку, нормальное восстановление. Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, матч сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к матчам», — заявил Акинфеев.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-10-15-nado-byt-muzhikom-akinfeyev-obyasnil-pochemu-ne-vozvrashchayetsya-v-sbornuyu-rossii
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