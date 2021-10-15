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Игорь Акинфеев высказался о возможном возвращении в сборную России

14:46
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Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему принял решение завершить карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 года.

«Пора уже прекращать эти волны, — приводит Sport24 слова Акинфеева. — Есть ребята — Сафонов, Максименко — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в национальной команде и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа — я все понимаю. Помнят и ценят — это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история с национальной командой закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему».

Вратарь рассказал, была ли у него после чемпионата мира мысль вернуться в национальную команду.

«Ни разу. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за национальную команду два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в сборной 15 лет. Провел 111 игр», — сказал Акинфеев.

Футболист подчеркнул, что когда тебя вызывают в национальную команду, сезон идет почти без выходных.

«Все время сборы, тренировки, матчи. Нет времени на передышку, нормальное восстановление. Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, матч сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к матчам», — заявил Акинфеев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-10-15-nado-byt-muzhikom-akinfeyev-obyasnil-pochemu-ne-vozvrashchayetsya-v-sbornuyu-rossii

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