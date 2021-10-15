Стала известна дата жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 в Европе
Жеребьевка стыковых игр европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится 26 ноября в Цюрихе, сообщает пресс-атташе национальной команды Польши Якуб Квятковский в Twitter.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Россияне гарантировали себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
11ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.
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