Бистрович: «Люблю Хорватию, но Россия для меня второй дом»

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, с какими чувствами смотрел матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Хорватией (0:1).

— Хорватия добыла прямую путевку на ЧМ, обыграв Россию в Сплите. Смотрел тот матч?

— Да, дома в Москве. Очень напряженный матч, Хорватия одержала победу только в концовке. Порадовался за своих и в то же время был расстроен поражением России. Ваша страна для меня — второй дом. Жаль, что сборная России так и не поехала в Катар, — сказал Бистрович Sport24.

Благодаря той победе хорваты завоевали прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре.