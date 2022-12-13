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13 декабря, 20:30

Бистрович: «Люблю Хорватию, но Россия для меня второй дом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, с какими чувствами смотрел матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Хорватией (0:1).

— Хорватия добыла прямую путевку на ЧМ, обыграв Россию в Сплите. Смотрел тот матч?

— Да, дома в Москве. Очень напряженный матч, Хорватия одержала победу только в концовке. Порадовался за своих и в то же время был расстроен поражением России. Ваша страна для меня — второй дом. Жаль, что сборная России так и не поехала в Катар, — сказал Бистрович Sport24.

Благодаря той победе хорваты завоевали прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-13-lyublyu-khorvatiyu-no-rossiya-dlya-menya-vtoroy-dom-bistrovich-rasskazal-za-kogo-bolel-v-matche-rossiya-khorvatiya

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 1
Сиэтл 0
1-й период

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
Кристиян Бистрович
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
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