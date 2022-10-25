Гвардиола надеется, что Холанн будет поддерживать себя в форме во время пропуска ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, чем будет заниматься нападающий команды Эрлин Холанн, чья сборная не смогла выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Он точно будет в Марбелье или в Норвегии. От того, как он поведёт себя в Марбелье, зависит, насколько хорошо он будет выступать во второй половине сезона. Я почти уверен, что ему понравилось бы стать участником чемпионата мира. Возможно, он будет на следующем мундиале или на Евро. У Холанна есть дом в Марбелье, куда он поедет и будет играть в гольф. Надеюсь, он не будет много пить и есть и вернется в хорошей форме», — приводит слова Гвардиолы talkSPORT.

В активе 22-летнего норвежца 17 забитых мячей в 11 матчах чемпионата Англии.