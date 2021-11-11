Главный тренер сборной Аргентины: «Отношение Месси к делу — источник гордости. Он в порядке и готов играть»
20:15
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о состоянии здоровья нападающего национальной команды Лионеля Месси.
«После приезда в сборную у Лионеля были тренировки смешанного типа, — приводит слова Скалони официальный Twitter сборной Аргентины. — Сегодня вечером мы примем окончательное решение о том, сможет ли сыграть Месси».
Тренер отметил, что Месси всегда хочет играть.
«Отношение Месси к делу — источник гордости. Мы думаем, что он в порядке и готов играть. Но у нас много игроков, поэтому мы спокойны».
13 ноября сборная Аргентины сыграет с Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, а 17 числа встретится с Бразилией.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Argentina/status/1458803975826944002?s=20
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