Главный тренер сборной Кореи опасается присутствия Неймара на поле в предстоящем матче ЧМ-2022 с Бразилией

Главный тренер сборной Кореи Паулу Бенту считает, что футболистам дается недостаточное количество времени на тренировки и восстановление между матчами на ЧМ-2022.

«Я считаю несправедливым играть очередной матч всего через 72 часа», — приводит Daily Mail слова Бенту.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей игры с национальной командой Бразилии.

«Трудно играть против такой великой команды, как Бразилия. На мой взгляд, у Бразилии есть все шансы выиграть чемпионат мира. Мы были бы лицемерами, если бы сказали, что предпочли бы играть с Неймаром. Это не так. Конечно, нам бы хотелось, чтобы его не было на игровом поле», — добавил тренер.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что нападающий Неймар, получивший травму голеностопа в матче группового этапа против Сербии (2:0), сможет принять участие в игре с Кореей.

Бразилия и Корея сыграют в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2022 в понедельник, 5 декабря. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.