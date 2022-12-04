Энрике — о Месси и Марадоне: «Они оба — боги футбола»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике выбрал между двумя нападающими национальной команды Аргентины Лионелем Месси и Диего Марадоной. 3 декабря Месси сыграл в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против австралийцев (2:1) и побил рекорд Марадоны и португальского форварда Криштиану Роналду по количеству голов на мировых первенствах.

«Не понимаю, почему люди продолжают до сих пор настаивать на этих сравнениях. Они оба — боги футбола, и Аргентине посчастливилось, что ее история вместила в себя сразу двух таких персонажей. Марадона был уникальным футболистом, который в одиночку вел команду к победам на мундиалях, однако с тех пор игра сильно изменилась. Сегодня творить нечто подобное гораздо труднее. Для меня Месси — бесспорный номер один в истории», — заявил испанский специалист на своем стриме.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Аргентины в 1/4 турнира встретится с нидерландцами 9 декабря, начало — 22.00 мск.