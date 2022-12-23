Главный арбитр финала ЧМ-2022 заявил, что остался удовлетворен своей работой

Главный арбитр финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 — по пенальти) Шимон Марчиняк заявил, что остался удовлетворен своей работой в этой игре.

«Есть люди, которые просто ищут шума. Друзья мои, даже французские арбитры прислали мне сообщения о том, что судейство было отличным. Многие профессионалы и футболисты прислали мне поздравления.

Я видел, как потрясен Мбаппе. Вероятно, он был лучшим игроком матча, если можно так сказать о ком-то, кто не выиграл. Я видел слезы на его лице. Я подошел к нему, и мы поприветствовали друг друга. Я поздравил его с игрой, которую он сыграл, с отличной игрой, которую он провел. Он отличный игрок. Он также сказал нам, что мы хорошо выступили и поблагодарил нас", — приводит слова судьи Record.