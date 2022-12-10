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10 декабря 2022, 17:00

Газзаев о сборной Аргентины: «Месси в блестящей и великой карьере не хватает только Кубка мира»

Константин Белов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» выход сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре после победы в 1/4 финала над Нидерландами (2:2, по пенальти — 4:3).

«Это был матч настоящих претендентов на Кубок мира. Нидерланды и Аргентина показали свои лучшие качества. Вот такие матчи всегда запоминаются и остаются в истории мирового футбола. Нидерланды проявили невероятный характер. Матч был очень эмоциональным, поэтому были стычки во время матча, игроки были подготовлены, и никто не хотел уступать.
Очень рад, что Аргентина добилась победы. Она заслужила этого. Аргентинцы достойны победы, потому что Месси в блестящей и великой карьере не хватает в коллекции трофеев только Кубка мира. И сборная старается, показывает желание и страсть», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Хорватии. Матч состоится 13 декабря и начнется в 22.00 (мск).

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Валерий Газзаев
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