Газзаев о сборной Аргентины: «Месси в блестящей и великой карьере не хватает только Кубка мира»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» выход сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира-2022 в Катаре после победы в 1/4 финала над Нидерландами (2:2, по пенальти — 4:3).

«Это был матч настоящих претендентов на Кубок мира. Нидерланды и Аргентина показали свои лучшие качества. Вот такие матчи всегда запоминаются и остаются в истории мирового футбола. Нидерланды проявили невероятный характер. Матч был очень эмоциональным, поэтому были стычки во время матча, игроки были подготовлены, и никто не хотел уступать.

Очень рад, что Аргентина добилась победы. Она заслужила этого. Аргентинцы достойны победы, потому что Месси в блестящей и великой карьере не хватает в коллекции трофеев только Кубка мира. И сборная старается, показывает желание и страсть», — сказал Газзаев корреспонденту «СЭ».

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Хорватии. Матч состоится 13 декабря и начнется в 22.00 (мск).