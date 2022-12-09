Газзаев считает, что чемпионат мира по футболу нельзя проводить каждые два года

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Я против идеи проведения чемпионата мира каждые два года. Цикл в четыре года — очень хороший режим для проведения чемпионата мира. Все чемпионаты и сборные имеют свои национальные кубки, национальное первенство, международные игры и еще различные турниры. А ФИФА рассматривает варианты большей прибыли, они хотят заработать. Но тогда это будет просто коммерческий турнир. Сегодня чемпионат мира — это самое важное событие для всех болельщиков и футболистов. Мечта каждого футболиста — участие на чемпионате мира. Невероятный ажиотаж окутывает мир каждые четыре года. Чемпионат мира сравним с Олимпийскими играми, куда стремятся лучшие спортсмены несмотря ни на что. Но чемпионат с двухгодичным циклом будет восприниматься по-другому, без такого пристального внимания, так как будет пропадать особенность», — приводит слова Газзаева Sport24.

Он также отметил, что на хоккейный чемпионат мира не всегда приезжают звезды, приезжают студенческие команды, и с футбольным чемпионатом может случиться то же самое, если бы он проводился через каждые два года.

«Так это еще и накладывает дополнительную нагрузку на страну-организатора. За четыре года страна может подготовить инфраструктуру и сборную, чтобы хорошо провести турнир», — добавил Газзаев.

Ранее глава технической группы по изучению матчей ЧМ-2022 в Катаре Арсен Венгер заявил, что ФИФА на данный момент придерживается четырехлетнего цикла проведения чемпионатов мира.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. 9 и 10 декабря пройдут матчи 1/4 финала турнира.

ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.