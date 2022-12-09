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Сегодня, 15:01

Газзаев считает, что чемпионат мира по футболу нельзя проводить каждые два года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.

«Я против идеи проведения чемпионата мира каждые два года. Цикл в четыре года — очень хороший режим для проведения чемпионата мира. Все чемпионаты и сборные имеют свои национальные кубки, национальное первенство, международные игры и еще различные турниры. А ФИФА рассматривает варианты большей прибыли, они хотят заработать. Но тогда это будет просто коммерческий турнир. Сегодня чемпионат мира — это самое важное событие для всех болельщиков и футболистов. Мечта каждого футболиста — участие на чемпионате мира. Невероятный ажиотаж окутывает мир каждые четыре года. Чемпионат мира сравним с Олимпийскими играми, куда стремятся лучшие спортсмены несмотря ни на что. Но чемпионат с двухгодичным циклом будет восприниматься по-другому, без такого пристального внимания, так как будет пропадать особенность», — приводит слова Газзаева Sport24.

Он также отметил, что на хоккейный чемпионат мира не всегда приезжают звезды, приезжают студенческие команды, и с футбольным чемпионатом может случиться то же самое, если бы он проводился через каждые два года.

«Так это еще и накладывает дополнительную нагрузку на страну-организатора. За четыре года страна может подготовить инфраструктуру и сборную, чтобы хорошо провести турнир», — добавил Газзаев.

Ранее глава технической группы по изучению матчей ЧМ-2022 в Катаре Арсен Венгер заявил, что ФИФА на данный момент придерживается четырехлетнего цикла проведения чемпионатов мира.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. 9 и 10 декабря пройдут матчи 1/4 финала турнира.

ЧМ-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-09-gazzayev-obyasnil-pochemu-chempionat-mira-po-futbolu-nelzya-provodit-kazhdyye-dva-goda
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Валерий Газзаев
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