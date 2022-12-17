Газзаев — о финале ЧМ-2022: «Буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола — Месси»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев ответил на вопрос, за какую команду будет болеть в финале чемпионата мира-2022.

«В финале буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола — Месси. Этот матч станет его последним матчем за сборную. Закончить в финале чемпионата мира — это символично. Кубок мира — единственный титул, которого не хватает в карьере лучшего игрока мирового футбола. Хочется, чтобы он его выиграл.

Я бы не стал сравнивать Месси с Марадоной. В каких-то моментах сильнее один, в каких-то — другой. Месси абсолютно ничем не уступает Марадоне, а в плане титулов даже выше Диего. Месси стабилен уже на протяжении 17-18 лет. Он всегда играет хорошо. Месси встал на уровень Пеле. Он — настоящий пример и в спорте, и в жизни", — цитирует Газзаева Sport24.

Финал чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет 18 декабря на национальном стадионе «Лусаил». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.