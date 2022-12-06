Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф ЧМ после Пеле

Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионатов мира за 64 года.

Футболист появился на поле с первых минут матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко в возрасте 18 лет и 123 дней. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному бразильскому нападающему Пеле (17 лет и 249 дней) и был установлен на ЧМ-1958 в Швеции.

Победитель матча Испания — Марокко выйдет в четвертьфинал ЧМ-2022, в котором встретится с победителем игры Португалия — Швейцария.