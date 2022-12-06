Криштиану Роналду: «Сегодня день Португалии и португальцев! Наш день!»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях перед игрой против Швейцарии в рамках 1/8 финала ЧМ-2022.

«Сегодня день Португалии и португальцев! Наш день! Сегодня день наших мечтаний! Давайте сделаем это!» — написал Роналду в соцсети.

Матч Португалия — Швейцария пройдет во вторник, 6 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).

Победитель этой пары выходит в 1/4 финала на победителя матча Марокко — Испания.