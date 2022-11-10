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10 ноября, 01:35

Гаэль Ондуа — о вызове в сборную Камеруна на чемпионат мира: «Мечты сбываются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал вызов в сборную Камеруна на чемпионат мира-2022.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того, как объявили заявку, мы все плакали! Чемпионат мира — моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо еще раз! Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нем. Даже отрастил непривычную для себя бороду — настолько было не до этого. Ура! Мечты сбываются», — написал Ондуа в своем Telegram-канале.

27-летний футболист родился в Камеруне, но с детских лет жил в России. Он выступал за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также провел сезон-2018/19 в «Анжи».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

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23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
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26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
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