Гаэль Ондуа — о вызове в сборную Камеруна на чемпионат мира: «Мечты сбываются»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа прокомментировал вызов в сборную Камеруна на чемпионат мира-2022.

«Скажу коротко: я счастлив! Очень счастлив! И прыгаю по дому, как ребенок. Рядом со мной мама и сестра. После того, как объявили заявку, мы все плакали! Чемпионат мира — моя мечта. То, куда я стремился долгие годы. Это большая честь и большая ответственность. В том числе перед вами, дорогие болельщики. Вы меня всегда поддерживали. Писали приятные слова. И верили в меня. Большое вам спасибо еще раз! Вызов в сборную я ждал так сильно, что все мои мысли были только о нем. Даже отрастил непривычную для себя бороду — настолько было не до этого. Ура! Мечты сбываются», — написал Ондуа в своем Telegram-канале.

27-летний футболист родился в Камеруне, но с детских лет жил в России. Он выступал за молодежные команды «Локомотива» и ЦСКА, а также провел сезон-2018/19 в «Анжи».