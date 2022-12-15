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Сегодня, 14:03

Гаджи Гаджиев оценил игру сборной Марокко против Франции на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал игру сборной Марокко в полуфинальном матче ЧМ-2022 с командой Франции (0:2).

«Что результат незакономерен, сказать, конечно, нельзя, постольку поскольку французская команда — очень серьезная, большая. Она имела превосходство в мощи, в скорости. Но в то же время у марокканцев были свои аргументы, и они могли ими воспользоваться, в отдельные игровые эпизоды они имели серьезное преимущество и оказывали значительное давление на оборону сборной Франции, которая в этих ситуациях концентрировалась на своей половине поля всей командой», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

По итогам этой встречи Франция вышла в финал ЧМ-2022, где сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря, начало — в 18.00 мск.

Сборная Марокко сыграет с Хорватией 17 декабря в матче за третье место на ЧМ-2022.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/15/19277797.shtml
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