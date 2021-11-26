«Путь смерти» и «путь жизни» для России в стыковых матчах на чемпионат мира. Финальные расклады

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе. В них примут участие 12 сборных:

— 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах;

— две команды, заработавшие это право благодаря выступлению в Лиге наций.

Сборные разделены на «сеяные» и «несеяные» с учетом результатов группового турнира. 12 команд делятся на три «подгруппы» по четыре в каждой — сначала «сеяная» сыграет с «несеяной» в полуфиналах, а потом победители встретятся в финале одного из этих трех «путей».

Шесть «сеяных» сборных стартуют на своем поле. Далее жеребьевка (по финалам она тоже будет проведена сегодня) предполагает любые расклады, кроме одного, — Россия по решению ФИФА не сможет сыграть с Украиной.

Рейтинг участников стыков выглядит следующим образом:

«Сеяные»: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс;

«Несеяные»: Турция, Польша, Украина, Северная Македония, Австрия, Чехия.

Выделим «путь жизни» и «путь смерти», шансы попасть на ЧМ при которых для нас будут отличаться в разы.

«Путь смерти»

Полуфинал: Россия — Австрия/Чехия/Польша

Финал: Россия (если выходит) — Португалия/Италия (при этом Россия играет в гостях)

«Путь жизни»

Полуфинал: Россия — Северная Македония

Финал: Россия (если выходит) — Уэльс/Шотландия (при этом Россия играет дома)

Напомним, что даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.