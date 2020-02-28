FIFPro поддерживает перенос матчей отбора ЧМ-2022 из-за коронавируса

FIFPro призвала к решительным мерам в борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, организация одобряет перенос матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 и азиатской Лиги чемпионов.

Ранее были отменены внутренние турниры в Китае, Японии и Корее, а также отложен ряд матчей азиатской Лиги чемпионов и отбора чемпионата мира-2022.

«Коронавирус — глобальная проблема, затрагивающая всех граждан. FIFPro приветствует приостановку турниров в Корее и Японии, а также перенос матчей азиатской Лиги чемпионов. Также мы ведем переговоры по переносу матчей отбора Олимпиады-2020 в Токио и ЧМ-2022. Мы понимаем неудобства, но вспышка коронавируса важнее футбола», — говорится в заявлении FIFPro.