Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:39

ФИФА возбудила дело в отношении Федерации футбола Германии из-за отсутствия игроков на пресс-конференциях

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Германии (DFB), сообщает AP News.

По информации источника, причиной возбуждения дела стало отсутствие игроков национальной команды на обязательных пресс-конференциях за день до каждой игры. Отмечается, что в качестве наказания Федерации футбола Германии, скорее всего, будет назначен штраф.

В субботу, 26 ноября, главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик пришел один на встречу с международными СМИ в Дохе перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Испанией (1:1). Флик заявил, что не хочет обременять игроков перед важной игрой.

На данный момент национальная команда Германии занимает последнее место в группе Е (1 очко).

Источник: https://apnews.com/article/world-cup-soccer-sports-international-qatar-57c192374f1b502143dd65f7ab99b495
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
0
Читайте также
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Что происходит с детской медициной на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вся скамейка сборной Камеруна отпраздновала первый гол команды на ЧМ-2022

Камерун — Сербия: Павлович сравнял счет под конец первого тайма
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости