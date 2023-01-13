ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины за поведение игроков после финала ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в связи с оскорбительным поведением игроков после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба организации.

«Дисциплинарный комитет ФИФА возбудил дело против Аргентинской футбольной ассоциации в связи с возможными нарушениями статей 11 (Агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры) и 12 (Проступки игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса ФИФА, а также статье 44 Регламента чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре 202 в сочетании с Положениями о СМИ и маркетинге чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре 2022во время финального матча Аргентина против Франции на чемпионате мира», — говорится в заявлении.

После игры аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес, который получил приз лучшему голкиперу турнира, позволил себе продемонстрировать неприличный жест во время церемонии.

После игры было опубликовано видео, на котором аргентинский вратарь объявил в раздевалке минуту молчания по французскому футболисту Килиану Мбаппе.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).