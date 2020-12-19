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Это'О рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом в преддверии ЧМ-2022

11:58
Стадион «Ахмад бин Али».
Стадион «Ахмад бин Али».
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Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна, посол ЧМ-2022 Самюэль Это'О рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом.

«Думаю, вам уже известно, что в Катаре крайне мало случаев заболевания благодаря серьёзному отношению правительства к пандемии. Здесь мы можем свободно находиться в некоторых общественных местах. Да, мы носим маски, но это наш личный выбор, а не обязательное требование. В Катаре разработано специальное приложение, которое должно быть у каждого. Нужно, чтобы в нём у тебя горел зелёный статус», — приводит RT слова Это'О.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее был открыт четвертый стадион турнира, «Ахмад бин Али».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/814474-katar-posol-koronavirus-chm

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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