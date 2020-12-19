Это'О рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом в преддверии ЧМ-2022

Бывший капитан «Анжи» и сборной Камеруна, посол ЧМ-2022 Самюэль Это'О рассказал, как в Катаре борются с коронавирусом.

«Думаю, вам уже известно, что в Катаре крайне мало случаев заболевания благодаря серьёзному отношению правительства к пандемии. Здесь мы можем свободно находиться в некоторых общественных местах. Да, мы носим маски, но это наш личный выбор, а не обязательное требование. В Катаре разработано специальное приложение, которое должно быть у каждого. Нужно, чтобы в нём у тебя горел зелёный статус», — приводит RT слова Это'О.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее был открыт четвертый стадион турнира, «Ахмад бин Али».