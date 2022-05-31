Колосков назвал преимущество Шотландии в стыковом матче против Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира-2022 между сборными Шотландии и Украины.

«Можно сказать, что Шотландия имеет преимущество. Они успешно прошли весь цикл, не проигрывают уже восемь игр. Команда находится в тонусе, потому что футболисты играли в чемпионате Англии, Шотландии, а также в еврокубках. У Украины этого не было, футболисты не смогли иметь полноценной игровой практики, за исключением тех, кто играет за рубежом. Теоретически, у Шотландии есть определенное преимущество, а на деле все покажет сам матч», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч пройдет 1 июня 2022 года на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Начало — в 21.45 по московскому времени.