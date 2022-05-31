Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:16

Колосков назвал преимущество Шотландии в стыковом матче против Украины

Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от стыкового матча чемпионата мира-2022 между сборными Шотландии и Украины.

«Можно сказать, что Шотландия имеет преимущество. Они успешно прошли весь цикл, не проигрывают уже восемь игр. Команда находится в тонусе, потому что футболисты играли в чемпионате Англии, Шотландии, а также в еврокубках. У Украины этого не было, футболисты не смогли иметь полноценной игровой практики, за исключением тех, кто играет за рубежом. Теоретически, у Шотландии есть определенное преимущество, а на деле все покажет сам матч», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч пройдет 1 июня 2022 года на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Вячеслав Колосков
2
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер сборной России считает Шотландию фаворитом в стыковом матче против Украины
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости